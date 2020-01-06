توم هانكس يبكي في "جولدن جلوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يستطع النجم العالمي توم هانكس حبس دموعه خلال كلمته بعد حصوله على جائزة شرفية عن مجمل أعماله خلال 40 عاما في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ77، مساء الأحد.





وشهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، حصول الممثل المصري العالمي رامي يوسف على جائزة أفضل أداء لممثل تلفزيوني (في فئة الموسيقى والكوميديا)، وذلك عن مسلسل "رامي".

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وعلق رامي يوسف أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020، قائلا بالعربية: "الله أكبر"، شاكرا الله على فوزه بالجائزة.

وحضر حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبناني توني شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير والنجم المصري العالمي رامي مالك.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، وأندرو سكوت، وريتشارد مادن.