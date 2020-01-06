Jan 06, 2020
بعدما ترددت معلومات حول تدخلها لاستبعاد الممثلة مي عز الدين من بطولة فيلم “مش أنا” وترشيح الممثلة حلا شيحا مكانها، نفت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، الاشاعات التي ترددت مؤخراً حول تدخلها في الموضوع وذلك في لقاء مع “ذا انسايدر”. وأكدت أنها لا تتدخل بتاتاً في اختيارات تامر حسني، لأنهما يحترمان بعضهما البعض في موضوع العمل. وقالت مبتسمة “ظالمني على طول انا ما عندي مشكلة مع اي حد”.
وأكدت بسمة، أنها تكن محبة كبيرة لـ “مي” هي شخصية طيبة ولذيذة. وشددت “بوسيل” حرصها على نجاح أعمال زوجها وفي حال كان الدور مناسباً لـ “مي” لكان اختارها تامر لتلعب الشخصية.
وتابعت “بوسيل”، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلط عليهم الأمر بين فيلمه الجديد “مش أنا”، وبين فيلم آخر كان من المفترض أن تلعب مي عز الدين دور البطولة فيه لكن تم تأجيله.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة منع بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التعاون مع مي عز الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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