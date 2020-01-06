توم هانكس ينهار باكيا خلال استلام جائزة غولدن غلوب 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا جدال أن إلقاء خطاب القبول بعد تلقي جائزة، يعد أحد المهام الشاقة، والأمر ذاته حدث للنجم الأمريكي توم هانكس، وذلك خلال إلقائه "خطاب القبول لجائزة Cecil B. DeMille المعنية بـ "المساهمات البارزة في عالم الترفيه" عندما لم يتمالك نفسه وانفجر بالبكاء.
قدمت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الجائزة لهانكس، باعتباره أحد أصحاب المساهمات البارزة في صناعة الترفيه، حيث يعد الممثل، البالغ من العمر 63 عامًا، من المؤثرين في الأعمال التي قدمها، كممثل ومنتج وكاتب، بحسب موقع "ميرور".
كما شاركت صفحة "جوائز الغولدن جلوب" Golden Globe Awards لعام 2020، (التي تعد جائزة سيسيل بي دوميل أحد جوائزها)، متابعيها نبأ الفوز في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
استضافت الحفل الفنانة تشارليز ثيرون، وقد أثنت في كلمتها على زميلها بطل فيلم Toy Story، حيث قالت: "إنه يجمع كل الصفات التي نطمح إليها، سواء على الشاشة أو خارجها، إنه مصدر لسعادتنا، والتغلب على مشاكلنا الحياتية".
وكعادته، بدأ توم حديثه بإلقاء مزحة على الحاضرين، لكن سرعان ما اكتسب خطابه بعض الجدية، في أثناء القائه الكلمة، وبدأ الممثل كلمته بالإشادة بزوجته ريتا ويلسون وأولاده، وقدم الشكر لمخرجي أفلامه.
وتابع ممتدحًا أيضا فريق من المخرجين الكبار في هوليوود ممن عمل معهم: "لم يسبق لي أن واجهت أي تحدٍ أو اضطراب في النوم بسبب عمل المخرجين الذين عملت معهم، ستيفن سبيلبرج، ورون هوارد، وبول جرينجراس، وبوب زميكيكس، وكلينت ايستوود".
ويبدو أن توم هانكس لم يستطع أن يتمالك نفسه أكثر من ذلك، حيث بدأت الدموع تنهمر من عينيه، خلال اختتامه كلمته بحفل الجوائز المرموق، وفيما كان يوجه الشكر للجميع، ترك الخطاب بعض الحاضرين في حالة من البكاء.
وفي الاحتفال، أُعلن فوز الممثلة البريطانية الشهيرة أوليفيا كلومان، بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تليفزيوني درامي، كما منحت هيئة الجائزة الممثل براين كوكس جائزة الأفضل في فئة الدراما عن مسلسل Succession
وأعلنت هيئة الإذاعة الوطنية (National Broadcasting Company) واختصارها (NBC)، باعتبارها الوحيدة التي تملك حقوقًا حصرية في بث 2020 Golden Globes سواء على السجادة الحمراء أو بالحفل خلال توزيع الجوائز، إذاعة الحفل.
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