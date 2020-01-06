زوج مشاعل الشحي: زواجنا مهدد بالانفصال وهذا قرارنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعرف الجمهور أن الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس دائمًا ما يتشاركان مع جمهورهما تفاصيل حياتهما الخاصة سواء بإعلان أمر خاص أو الرد على شيء ما وهو ما شهدناه في قصة حجاب مشاعل الشحي، التي أثارت جدلًا كبيرًا بين الجمهور وتدخل فيها أحمد خميس.

ولكن على ما يبدو أن إقامتهما لحفل زفاف جديد خلال الأيام الماضية رغم زواجهما منذ عامين جعل أحمد خميس يقرر إبعاد حياته الخاصة عن الجمهور وعدم نشر أي تفاصيل في هذا الشأن عبر السوشال ميديا وكأنه بالفعل يبدأ حياة جديدة.

وأكد أحمد خميس في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أنه سيحتفظ بخصوصيتهما ويبتعد عن نشر صورهما على صفحات السوشال ميديا بسبب التعليقات السلبية التي هددت حياتهما خلال الفترة الأخيرة، فكتب قائلًا: "إننا أخذنا قرارا وبعون الله بنفذه وهو أن نحتفظ بحياتنا الشخصية لنفسنا وما نشاركها بالصورة اللي تعودتوا عليها".

وأضاف أحمد خميس في رسالته التي ضمنها بصورة جمعته بزوجته مشاعل الشحي قائلًا: "نعم نحن وبطيب نية كنا نشارككم تفاصيل حياتنا ولكن للأسف كثرة الكلام السلبي والتجريح كان بيهدم حياتنا لدرجة الانفصال أكثر من مرة وهذا اللي نقول عنه كلام الناس يخرب البيوت".

وكشف الإعلامي الإماراتي السبب وراء اتخاذ هذا القرار فقال: "لأننا نخطط لبناء أسرة فالأفضل فعلًا أن نحتفظ بخصوصية حياتنا الشخصية! ولأن محبتكم مهمة لنا كثير ولأن فعلا ما يقدر الإنسان يعيش في وسط كره وكلام تجريح ونقد، فقررنا هالشي مو ضعف أو تراجع وإنما احترامًا للجميع".

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وأردف "خميس" قائلًا: "محبة المجتمع وتقبل المجتمع لنا شي مهم جدا، وهناك فئة تأثرت من النقد السلبي وشكل بداخلهم كره لنا من غير ما يعرفونا مجرد مايشوفونه من نقد من الآخرين، يمكن حياتنا العفوية ما تعجب البعض وهالشي نحترمه لهذا السبب خذنا هالقرار الإيجابي في بداية هذي السنة".

واختتم: "أريد أن أوجه كلمة شكر وامتنان خاصة لكل اللي انتقدونا طول مسيرتنا في السوشيال ميديا وكلامهم كان لا يخلو من التجريح والكره شكرًا لكم كنتو درس تعلمنا منه الكثير ونحن ما نبادلكم الكره نفسه ومتابعينا الكرام بنكون معاكم دايمًا وشغلنا في الدعايات مستمر وحياتنا مستمرة لكن ببعض الخصوصية اللازمة لنعيش بسلام أنا وزوجتي مشاعل".

يُذكر أن أحمد خميس وزوجته مشاعل الشحي أقاما حفل زفاف ثانٍ لهما نهاية ديسمبر الماضي بأحد الفنادق الكبرى في دبي.