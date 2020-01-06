شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى رامي يوسف يحتفل على طريقته بعد جائزة الـ 2020 Golden Globes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المصرى الأمريكي رامي يوسف بـ جائزة الـ Golden Globes، كـ أفضل ممثل في مسلسل كوميدى أو موسيقى، عن مسلسله Ramy، وقامت الصفحة الرسمية للجوائز على موقع التغريدات تويتر، بـ عمل حوار صحفى معه، وأكد فيه يوسف أنه سيحتفل على طريقته مع أخته التي ذهبت معه للحفل، وأنه لم يتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل، ولكن الأمر ممتع بشكل كبير، ولا أن يحصل هو على هذه الجائزة المهمة عالميا، خاصة أنه مصري ومسلم، مما وضع أمامه الكثير من الصعوبات الكبيرة.

وأضاف يوسف انه كان يؤمن بأنه سينجح وسيصل لأكثر من منزل بهذا المسلسل، بسبب الطريقة السهلة، والواضحة التي ظهرت فيه، بالإضافة إلى أن المشاكل والروتين اليومي الذى كشف عنه المسلسل، لا يفرق بين أصول أي شخص، ولكنه يبرز السمات الحياتية لأشخاص يعيشون وسط مجتمع جديد.

وأوضح يوسف أن من أكبر المشاكل التي واجهته في إنتاج وإخراج المسلسل إلى النور، هو إقناع الشركة أن المسلسل يستطيع المشاهدة والعرض، وأن المسلسل لا يستهدف أسر محددة.

ويعد المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

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ويذكرأن يوسف، البالغ من العمر 28 عامًا، هو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدورالمسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.

كما يكشف مسلسل Ramy، عن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.

وحضرحفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.