بسبب رامى يوسف.. موسيقى "الكاميرا فى الملعب" فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الممثل الأمريكى من أصل مصرى رامى يوسف التاريخ، بحصوله على جائزة "جولدن جلوب" كأفضل أداء لممثل بمسلسل تليفزيونى، بعد تألقه في مسلسل "ramy"، حيث حصل على الجائزة أمس في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، لعام 2020.

لحظة اعلان اسم أفضل أداء لممثل تليفزيونى، قدمتها النجمة العالمية جينيفر آنستون، والتي قامت بفتح الظرف الذى يتضمن اسم الفائزة، ولكنها بمجرد فتح الظرف، صمتت لحظات لتعلن ريز ويذرسبون اسم رامى يوسف ، ليصعد رامى على المسرح ويتسلم الجائزة، قائلا "الحمد لله" بالانجليزية، ثم بالعربية "الله أكبر".

المفارقة أن رامى صعد على المسرح لحظة اعلان اسمه، على موسيقى للموسيقار الملحن الكبير هانى شنودة، والتى تحمل اسم "لونجا 79"، والتي لحنها قل 30 عام، وتحديدا في 1990 ، وهى الموسيقى المعروفة للبرنامج الشهير "الكاميرا في الملعب"، والذى كان يعرض على القناة الثالثة.

وعقب حصوله على الجائزة، نشر الفنان رامى يوسف صورة له برفقة اخته عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، معلقا عليها: "my sister said i still ain’t shit".

وحضر حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.