شكرا لقرائتكم خبر عن شوف صورة النجم رامى يوسف الحاصل على جولدن جلوب وهو طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الأمريكي المصري الأصل رامي يوسف بصورة له فى طفولته وهويرتدي الجلابية والقفطان والطاقية، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، والذى حصل علي جائزة جائزة جولدن جلوب 2020، بأفضل أداء لممثل بمسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق الفنان العالمي رامي يوسف أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020، قائلا بالعربية، "الله اكبر"، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب 2020.

وحضر حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

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رامى يوسف على انستجرام



رامى يوسف

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

ولد رامي يوسف في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأمريكي التعرف على رامي يوسف عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "The Late Show" مع ستيفن كولبير، في عام 2017، لكنه نال شهرة واسعة عند قيامه بدور «رامي حسن» في المسلسل الكوميدي «رامي»، والتي ظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي.