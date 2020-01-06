شكرا لقرائتكم خبر عن شبيهة سيرين عبد النور تثير الإعجاب على السوشيال ميديا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت العديد من صفحات السوشيال ميديا بشبيهة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فى ظل وجه الشبه الكبير بينهم، حيث تم تداول صورها منفردة، بجانب صور أخرى للمقارنة بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور.





شبيهة سيرين عبد النور تحمل اسم دعاء منلا، وحسابها على انستجرام يضم أكثر من 31 ألف متابع، وتهتم بالموضة والجمال وتظهر محجبة فى كثر من الفيديوهات التى تقدمها عبر صفحتها والتى تعمل العديد من النصائح لجمال المراة.









وظهرت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرا عبر إطلالاتها المعتادة خلال مشاركتها فى إحياء حفل بمدينة شرم الشيخ، من خلال فستان فضى.

وعلقت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام قائلة "كل سنة وأنتم بخير وراحة بال يا رب.. الله يكون معنا بهالسنة الجديدة شعباً ووطناً وتكون بداية جديدة لالنا كلنا...بحبكم".

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كانت الفنانة اللبنانية المعروفة بأناقتها وإطلالتها الساحرة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير أثارت إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث اعتمدت على تصفيفة شعر قصير للغاية وأسدلت الغرة على جبهتها، وزينت شفاهها بلون أسود لامع وداكن.

وعلقت على الصورة التى نشرتها عبر تويتر، قائلة "حلو نغير لوك بألوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد".

وشاركت سيرين عبد النور جمهورها مؤخرا بصورة متخيلة لها فى سن الشيخوخة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

واستخدمت النجمة اللبنانية أحد برامج تغيير ملامح الوجه والذى يعمل على تكبير ملامح الوجه أو تصغيرها، من أجل تكبير ملامح وجهها لمرحلة الشيخوخة، وكتبت: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".