شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 10 صور رومانسية جمعت أصالة وطارق العريان قبل انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة حب جمعت أصالة بزوجها المخرج طارق العريان، تحدث عنها الجميع لسنوات، ودائما ما كانت تعبرالفنانة أصالة عن حبها وتعلقها الكبيربزوجها، من خلال حواراتها وتغريداتها، ولم تفوت فرصة أن تعبر لتعبرله عن حبها، ولكن هذا الوضع أختلف كثيرا الآن فقد أعلنت الفنانة أصالة، منذ قليل، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، ولذلك نقدم أجمل 10 صور رومانسية لأصالة و طارق العريان قبل اعلان الانفصال .

وكتبت الفنانة أصالة عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وكانت الفنانة أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

وفورانشار أخبار انفصال الفنانة أصالة عن زوجها الخرج طارق العريان، تصدرهاشتاج "طلاق أصالة"، تريند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.





Advertisements



اصالة وطارق العريان















