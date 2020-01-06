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كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 11:53 صباحاً - نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” صورة أظهرت فيها رسالة موقعة من أولادها الثلاثة.
وجاء في نص الرسالة: “كل عام وأنت بخير يا أحلى ماما في الكون وعسى الله لا يحرمني منك يا الغالية. يوم ميلاد سعيد ماما من حلال ومحمد وعبدالله”.
وتم تناقلها على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحققت على أحدها أكثر من 71 ألف إعجاب.
وأعرب الكثير من المتابعين عن تعاطفهم مع الوالدة التي ظهرت في وقت سابق في فيديو وهي تحتفل بيوم ميلادها وتمنت أن تمضي العيد المقبل برفقة أولادها.
كما نشرت فيديو آخر مؤثراً على حسابها الخاص مع التعليق: “اليوم عيد ميلادي عسى عيدي عيدين.الله لا يحرمني منكم”. وفاجأت المتابعين بعد ذلك بنشر صورة قديمة لها وعلقت عليها: “كنت الموديل للشركة من يوم يومي وأنا فاشنيست. طبعاً المصورة مديرتي زينب وبالغصب إلا ألبس ينيفورم. أيام جميلة ولها طابع جميل. يا ويلتاه شكثر كنت ضعيفة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. كيف ردت حلا الترك بعد تمني والدتها قضاء عيدها المقبل معها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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