راغب علامة يوجه رسالة إلى الدولة اللبنانية بشأن قضية زوج نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 11:53 صباحاً - نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موع التغريدات ” تويتر ” تغريدة علق فيها على واقعة اقتحام أحد الأشخاص يوم أمس لفيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” من أجل السرقة والتي أسفرت عن مقتل السارق بعد تبادل لإطلاق النار بين السارق وبين الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج نانسي عجرم .
وكتب راغب علامة في اغريدته موجها رسالة إلى الدولة اللبنانية فقال : ” الحمد لله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .. الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين أسعدوا الإنسان والوطن ” .
وتابع راغب مشيدا بما فعله فادي الهاشم : ” حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته .. من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف أمام نانسي وعائلتها ” .
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