القائد الجديد لفيلق القدس : ” هذا العزاء الوحيد لنا “

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 11:53 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين تصريحات قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري ” إسماعيل قاآني ” قبيل جنازة قاسم سليماني في طهران .
حيث تعهد قاآني بالقتال حتى يتم إخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة .. فقال : ” نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة .. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة ” .
وكان قد عين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ” علي خامنئي ” يوم الجمعة الماضية إسماعيل قاآني قائدا جديدا لـ” فيلق القدس ” خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجرا في غارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد .
حيث أن قاآني كان يشغل مهمة نائب قائد فيلق القدس الذي يقود العمليات العسكرية لطهران في الخارج .
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