شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أصالة نصري تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة اليوم الإثنين، كانون الثاني 06، 2020: بمنتهى الحزن أعلن انفصالي عن والد أبنائي (آدم وعلي). Advertisements وتمنت أصالة على الجميع عدم الدخول في التفاصيل. يشار إلى أن طارق العريان تزوج أصالة قبل 14 عاما بعد انفصالها عن زوجها الأول.

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