- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أصالة نصري تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.
وقالت أصالة اليوم الإثنين، كانون الثاني 06، 2020: بمنتهى الحزن أعلن انفصالي عن والد أبنائي (آدم وعلي).
وتمنت أصالة على الجميع عدم الدخول في التفاصيل.
يشار إلى أن طارق العريان تزوج أصالة قبل 14 عاما بعد انفصالها عن زوجها الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة أصالة نصري تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.