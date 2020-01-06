جاستين بيبر يصدم جمهوره ويحقق الملايين في ساعات!

متابعة بتجــــــــــرد: أصدر الفنان الأميركي الشاب جاستين بيبر أغنيته الجديدة من ألبومه القادم تحت عنوان “yummy” عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

الفيديو جاء أقل من التوقعات، خاصةً أن جاستين بيبر يعود به بعد غياب دام سنوات إلى الساحة الفنية، لكنّه مع ذلك تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة على طرحه.

وكان جاستين قد أطلق فيديو يشبه الفيلم الوثائقي كشف من خلاله عن صدور ألبومه وأكد أنّه سيروي في أغنياته قصصاً واقعية عن حياته الخاصة وظروف مر بها.

ويُصادف إطلاق البوم جاستين مع ذلك الذي ستصدره سيلينا جوميز بعد أيام حيث ربط الكثيرون بأن العملين سيكونان بمثابة رد من كل منهما على الآخر.