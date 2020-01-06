منى زكي تتعرض للخطف والضرب في فيلمها الجديد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: بدأت الفنانة المصرية منى زكي في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية “الصندوق الأسود” استعداداً لطرحه في الصالات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وطرحت منى زكي أول إعلان للفيلم، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، والذي يضم مشاهد تتعرض فيها للخطف والضرب، كما تظهر في عدة مشاهد وهي مقيدة ووجهها مغطى بالدماء.

وفيلم “الصندوق الأسود” من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر.

ومن المنتظر أن يعرض لمنى زكي فيلما آخر خلال 2020، وهو “العنكبوت”، الذي يشاركها بطولته، الممثل أحمد السقا وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

وتعود منى زكي بفيلمي “الصندوق الأسود” و”العنكبوت” إلى شاشة سينما، بعد أن كان آخر فيلم عرض لها “من 30 سنة”، الذي طرح في عام 2016، ويشاركها بطولته أحمد السقا ونور وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجداوي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.