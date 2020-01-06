متابعة بتجــــــــرد: تحدّث النجم اللبناني بديع أبو شقرا عن تجربته في مسلسل “العميد” الجديد الذي سيعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية للترفيه.
وقال عن دوره، في حديث لمجلة “لها”: “انتهيت من تصوير مشاهدي في مسلسل “العميد”، وأؤدي فيه دور محقق أمني، إذ تحصل جريمة أتولّى التحقيق في ملابساتها وتتطور الأحداث. هذا العمل مؤلف من 10 حلقات ومكتوب بأسلوب يحاكي روح العصر”.
وعن تعاونه الأول مع الممثل السوري تيم حسن الذي يشارك أيضاً في “العميد” وعن طبيعة العلاقة بينهما في العمل، قال أبو شقرا: “تيم حسن يلعب دور محقق غير رسمي في “العميد”، ويحصل تعاون بيننا، لكن حالياً لا يمكنني الكشف عن التفاصيل لأن القصة مبنية عليها”.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الأول بين تيم حسن وبديع أبو شقرا: محقّقان في جريمة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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