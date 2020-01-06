موسيقى هاني شنودة تصاحب رامي يوسف في "جولدن جلوب"

جذبت مقطوعة موسيقية مصرية للموسيقار الكبير هاني شنودة آذان نجوم العالم، أثناء حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، حيث صاحبت الفنان المصري الأصل رامي يوسف خلال تسلم جائزته كأفضل ممثل تلفزيوني.

الموسيقى بعنوان "لونجا 79"، و قدمها شنودة مع فرقة "المصريين"، وعرفت فيما بعد باسم موسيقى برنامج "الكاميرا في الملعب"، الذي كان يذاع عام 1990 عبر القناة الثالثة المصرية، وعرفت باسم البرنامج للنجاح الكبير الذي حققته فترة عرضه مع الإعلاميين مصطفى عبده وحازم الشناوي.





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وهاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.



وشنودة هو أول من قدم محمد منير ولحن له 4 أغنيات في أول ألبوماته "علموني عينيكي"ووزع أغاني الألبوم كاملا، كما اكتشف عمرو دياب في إحدى حفلات فرقة المصريين في بورسعيد وأقنعه بالنزول إلى القاهرة ودراسة الموسيقى وقدمه للجمهور في ألبوم "يا طريق" حيث لحن له 4 أغاني ووزعها.

وحصد الممثل الأمريكي رامي يوسف من أصل مصري جائزة أفضل ممثل عن مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020 بدورته الـ 77.

ورامي يوسف اشتهر بدور "رامي حسن" في مسلسل "رامي" الذي يذاع على شبكة "هولو" للبث التلفزيوني.



