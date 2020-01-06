المصري رامي يوسف.. 7 سنوات من التمثيل تتوج بـ"جولدن جلوب"

لم تكن توقعات الممثل الكوميدي الصاعد رامي يوسف ترنو لجوائز عالمية عندما كان جزءا من "عمل محدود للغاية" على حد تعبيره، يسلط الضوء على حياة الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة.

"Ramy" مسلسل كان بوابة رامي يوسف للعالمية، بعد أن حاز عن دوره جائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل تلفزيوني بعمل كوميدي أو موسيقي.

قدم رامي يوسف في مسلسله الأخير، وهو من إنتاج Hulu، نظرة عن كثب للتحديات والصراعات التي قد يخوضها المسلمون بينهم وبين أنفسهم للانتماء إلى المجتمع والأسرة المختلفة بمبادئها عن المحيط، في إطار كوميدي.





بدوره في "Ramy" استفاد الممثل الصاعد من إلمامه بالمجتمعات ذات الأصول العربية المسلمة، كونه مولودا لعائلة من أصول مصرية في نيويورك 26 مارس/آذار 1991، إذ نشأ وترترع في أسرة مسلمة تحتفل بالأعياد الإسلامية، ويبدو عليه تأثره بجذوره من احتفاله بكلمة "الله أكبر" فور تسلمه بجائزة "غولدن غلوب".

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انتقل رامي يوسف إلى نيوجرسي، حيث التحق بمدرسة راذرفورد الثانوية، ثم درس العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة روتجرز، وخلال سنواته الجامعية بدأ مسيرته في عالم الكوميديا وقدم عددا من العروض.





بعمر الـ20 غادر رامي الجامعة لينتقل إلى هوليوود رغبة في الالتحاق بمدرسة التمثيل، وعام 2012 قدم أول أدواره في مسلسل See Dad Run، الذي حاز فيه دورا رئيسيا.

شكلت بعض المحطات نقلة نوعية في أداء وشهرة رامي يوسف، ففي 2017 ظهر في The Late Show with Stephen Colbert الذي قدم خلاله عددا من عروض "ستاند آب كوميدي".

19 أبريل/نيسان 2019 عُرض مسلسل "Ramy" لأول مرة، الذي يتألف من 10 حلقات ويروي قصة شاب مولود لأسرة مسلمة ويصارع بين ما يمليه عليه إيمانه والانفتاح الذي يميز مجتمعه، ليتوج مجهوده بحصده جائزة "غولدن غلوب" عن دوره في العمل.



