جمال وأناقة وفرحة.. 50 صورة من حفل جولدن جلوب 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضرت باقة من ألمع نجوم هوليوود حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية "جولدن جلوب 2020" في نسخته الـ77، الذي أقيم على مسرح فندق "بيفرلي هيلز" في لوس أنجلوس.
وشهد الحفل فوز النجمة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Judy، وأعلن عن الجائزة النجم المصري العالمي رامي مالك، فيما حصد خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "الجوكر"، وفازت أوليفيا كولمان بأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.
وتنشر "العين الإخبارية" 50 من أبرز صور الحفل:
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