- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالإثنين 2020/1/6 11:33 ص بتوقيت أبوظبي
رامي يوسف يتسلم جائزة أفضل ممثل تلفزيوني
فاز الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل تلفزيوني عن دوره في مسلسل "Ramy" متفوقا بذلك على منافسيه الكبار، أمثال النجم مايكل دوجلاس وبن بلات، وبول رود.
رامي يوسف لم يترك هذه الفرصة دون أن يهتف "الله أكبر" أثناء استلامه الجائزة، وهي أحد الجمل الشهيرة التي استخدمها رامي في المسلسل، وكان يكررها باستمرار موجها شكره للعديد من الاشخاص من أسرته.
وتابع يوسف: "قدمنا عرضًا محددا للغاية عن عائلة عربية مسلمة تعيش فى ولاية نيو جيرسى، وهذا يعنى الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى، لذلك أود أن أشكر كل من شارك، من منتجين وعائلتى وأمي وأبي".
وأشار رامي إلى أن المسلسل يعبر عن تجاربه الشخصية والأشياء التي عانى منها في حياته الشخصية، مضيفا: "هدفي هو تحسين صورة المسلمين والعرب في الخارج وتقديم قصص واقعية عنهم".
ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب Golden Globe Awards لعام 2020، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة رامي يوسف، معلنة فوزه بالجائزة.
وشهد حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية "جولدن جلوب 2020" في نسخته الـ77، الذي أقيم على مسرح فندق "بيفرلي هيلز" في لوس أنجلوس حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم رامي مالك، وكيت هارينجتون، وسكاريت جوهانسون، وإيميليا كلارك.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي يوسف يهتف "الله أكبر" في جولدن جلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.