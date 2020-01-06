أصالة أعلنت انفصالها عن زوجها رسميًا: مشاعري هلكت

حتى الأمس، كانت لا زالت التكهنات حول علاقة الفنانة أصالة بزوجها طارق العريان تحت المجهر، في ظل صمت من قبل الطرفين عن إعلان إجابة واضحة حول انفصالهما.

إلا ان اصالة وضعت حدًا لهذا الموضوع الشخصي برسالة مطولة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام.

ونشرت اصالة صورة تجمعها مع زوجها طارق العريان صباح اليوم وكتبت:

Advertisements

“صباح الخير …

بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره “.

وكانت معلومات كثيرة قد ترددت في الفترة الماضية تشير إلى انفصال الزوجين نهائيا وحدوث الطلاق، وسط تكتم كامل من قبلهما.

وما زاد من شكوك الانفصال، بكاء أصالة على المسرح وذكر تعابير عن الخيانة، إضافة إلى تعليقات كثيرة غاب عنها العريان جميعها.