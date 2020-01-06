أديل وهاري ستايلز معًا: قصة حب أو عمل فني؟

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Jan 06, 2020
رصدت عدسات الكاميرات النجمة العالمية أديل وهي تستمتع بعطلتها بصحبة المغني هاري ستايلز.
وقد تم تصوير أديل (31 عامًا) وهاري (25 عامًا) وهما يستمتعان بعطلتهما على شاطئ جزيرة “انغيلا” في البحر الكاريبي.
وبعد ظهور الثنائي مع بعضهما بدأت التكهنات من قبل الجمهور هل هناك من تعاون فني بينهما في إحدى أغنيات ألبوم “أديل” الجديد، أو من الممكن أن تكون بداية قصة حب بينهما؟
وكانت “أديل” قد فاجأت جمهورها حول العالم، بفقدان الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت بـ “لوك” مختلف تماما وكانت ترتدي فستانًا منقوشًا باللونين الأبيض والأسود.
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