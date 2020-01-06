رامي يوسف يستلم جائزة غولدن غلوب بالزغاريد و "الله أكبر".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ ساعات قليلة، انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ 77، والذي أقيم في فُندق The Beverly Hilton الواقع في حي بيفرلي هيلز الرّاقي بولاية كاليفورنيا.

استطاع الممثل العالمي من أصول مصرية "رامي يوسف"، والبالغ من العمر 28 عامًا من الفوز بجائزة "أفضل ممثل"، عن دوره في مسلسله الكوميدي الذي يحمل اسمه Ramy.

لم تكن لحظة إعلان فوز رامي يوسف "عادية"، ولم تمر مرور الكرام كسائر أي فائز آخر حصد جائزته في حفل غولدن غلوب، بل تخللها بعض اللحظات الاستثنائية التي جعلته حديث المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

استعدت مقدمتي خانة جائزة "أفضل ممثل"، كل من جينيفر أنستون وريس ويذرسبون لتقديم اسم الفائز، ومن ثمّ نطقتا باسم "رامي يوسف" لتنطلق في صالة العرض أنغامًا مصرية تخللها الكثير من الزغاريد، بينما كان رامي يمشي من طاولته إلى خشبة المسرح من أجل استلام الجائزة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأ يوسف خطاب الشكر الذي ألقاه على مسامع الضيوف بعبارة "اللهُ أكبر"، حيث قال: "أريد أن أشكر ربّي، اللهُ أكبر.. شُكرًا لك يا الله. هذا شُكرٌ لربّي".

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وكيف ليوسف أن يقف على خشبة مسرح ومعه مايكروفون وأمامه حضور ولا يلقي بعضًا من نكاته، وبالفعل حوّل مسار خطاب الشكر إلى فقرة "ستاند أب كوميدي" قصيرة، استغلّها بالحديث عن مسلسله الذي يتحدث عن عائلةً مسلمة، حيث قال ضاحكًا:

"أعلم بأنّكم لم تروا مُسلسلي - الجميع يظن الآن بأنني مُحرر - لقد صنعنا مُسلسلًا خاصًّا عن عائلةً عربية ومُسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، وهذا يعني لي الكثير بأن يُعترف بالمُسلسل على هذا المُستوى، لذلك أريد أن أشكر كُل من شارك في هذا العمل من مُؤلّفين ومُنتجين وعائلتي وأمي وأبي".

لم يكن استخدام رامي يوسف عبارة "الله أكبر" فقط من أجل شكر الله على فوزه بالجائزة، بل أيضًا لأنها كانت أشهر كلماته في المسلسل، وقد استخدمها في العديد من المشاهد، وتسببت له بالعديد من المفارقات.

وبعد استلام رامي للجائزة، التقط صورة سيلفي مع شقيقته التي كانت تحضر معه الحدث المُهم، ظهر من خلالها ردة فعلها الفكاهية، وفي تعليقه على الصورة، كتب رامي: "قالت لي شقيقتي بأنني لستُ سيء كُليًّا".