عمرو دياب يعزف "يتعلمو" على الطريقة الشعبية.. حقيقة أم تركيب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المطرب المصري عمرو دياب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يعزف على "آلة الأورج" أغنية "يتعلموا" من ألبوم "كل حياتي"، في الحفل الذي أحياه ليلة رأس السنة.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يعزف لحن الأغنية، وإذ فجأة يتحوّل اللحن إلى مهرجان شعبي، على غرار أغاني المهرجانات التي تلقى رواجًا واسعًا مؤخرًا، وهو اللون الذي يبتعد تمامًا عن "ستايل" أغاني الهضبة.

وما زاد من الجدل حول المقطع، هو قيام الصفحة الرسمية لشركة "ناي" المنتجة لألبومات عمرو دياب، بنشر الفيديو ثم حذفه، لتبدأ التساؤلات حول السبب، وما إذا كان المقطع حقيقيًا أو مركبًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو كالنار في الهشيم، وأكد بعضهم أن الفيديو "تركيب" وأن الهضبة لم يقم بعزف الأغنية بهذا الشكل، في حين شدد آخرون على أن حركات عمرو دياب وتفاعله مع اللحن يدل على أن الفيديو حقيقي، وربما تكون حقوق الملكية الفكرية السبب وراء حذف الفيديو من صفحة "ناي".

وهاجم كثيرون الصفحة الرسمية لشركة "ناي"، مؤكدين أن الفيديو بمجرد نزوله تم تداوله بكثافة، وبالتالي لا يوجد سبب لحذفه.

ومن بين التعليقات التي تداولها جمهور الهضبة بشأن المقطع: "الفيديو لذيذ حق ربنا.. لكن الفكرة إن عمرو دياب على الأخص مش مجرد مطرب.. ده Corporation متكاملة يوازي المطربين العالمين حرفيًا بدون أي تحيز"، وعلق آخر: "بطلو رخامه بقى قرفتونا الشركة عملت الصح بتحاول تحافظ على مستوى عمرو مش أكتر وبعدين ده مش شعبي ده صداع".

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وأشارت متابعة، إلى أن صفحة "ناي" قامت بحذف الفيديو لأنه "مركب" في الوقت الذي ظن المتابعون أنه "حقيقي"، حيث كتبت: "أكيد عشان ناس كانت بتحسب إن العزف بجد.. بجد أول مرة أشوف فيديو وأتخم فيه كده وأحسب إن هو اللي بيعزف".

وكان آخر ظهور لعمرو دياب، بصحبة مواطنته الفنانة دينا الشربيني، حيث فاجآ الجمهور وهما يرقصان على أنغام أغنية "قمرين" الخاصة بالهضبة، خلال ‏إحدى السهرات.‏

يذكر أن عمرو دياب لم يطرح ألبومه الجديد بالكامل حتى الآن، على الرغم من طرحه 9 أغانٍ بشكل منفرد، من المفترض أنها ضمن الألبوم، وهي: "أول يوم في البعد"، "تحيرك"، "يوم تلات"، "أنا غير"، "متغير"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "سهران" و"لقيت نفسي".