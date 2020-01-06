نانسي عجرم تطمئن جمهورها بعد الحادث ونقل زوجها إلى المستشفى بسبب الانهيار

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الاثنين، بأنه جرى نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، إلى المستشفى نتيجة إصابته بعارض صحي بعد الحادثة التي وقعت في منزله صباح الأحد، وأفادت المعلومات بأنه وبسبب الحالة العصبية الصعبة التي سبّبها الحادث للهاشم، سمحت القاضية غادة عون بنقله موقوفًا من فصيلة زوق مصبح إلى مستشفى الحياة، على أن يتخذ قاضي التحقيق نقولا منصور، الثلاثاء، قراره بتركه رهن التحقيق أو بتوقيفه، وذلك بعد إطلاعه على الملف كاملا وعلى أفلام كاميرات المراقبة.

يذكر أن كاميرات المراقبة في منزل الفنانة نانسي عجرم كانت أظهرت فيديو للحظة دخول السارق الملثم إلى منزلها، وصولًا إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم، وفق ما تداولته مواقع لبنانية.

"دخل غرفة بناتي"

ويظهر في الفيديو اللص وهو يتجول في المنزل ويحمل مسدسًا، كما يظهر صوت فادي الهاشم وهو يشرح ما حدث بالفعل، بينه وبين اللص، ويروي هاشم: "قال لي الحراس إن السارق دخل غرفة بناتي، ركضت حاملا السلاح صوبه، وأضاف باللهجة اللبنانية: "بعد ما سمعت هيك أنا جنيت"، كما تبين من خلال الكاميرات أن اللص تناول شنطة صغيرة تعود لنانسي عجرم، وطلب المال والذهب من زوجها فادي.

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وبحسب مصادر مطّلعة على التحقيق، فإنّ اللص دخل بعد منتصف الليل إلى منزل عجرم متسللًّا عبر الشرفة ليدخل الى غرفة الجلوس... استيقظ زوج نانسي ليجد المشتبه فيه أمامه يحمل مسدسًا ويهدّده به، فأعطاه الهاشم مبلغ 700 ألف طالبًا منه المغادرة، لكن اللص أصرّ على أن يحضر له حقائب نانسي، وطلب أن يراها.. في هذه الاثناء، دخل اللص الى غرفة الاطفال شاهرًا مسدسه، ما أثار غضب الهاشم الذي تبعه حاملًا مسدسه وأطلق أكثر من عشر طلقات على اللص، ما أدّى إلى مقتله على الفور. وتبيّن لاحقًا أنّ المسدس الذي كان يحمله اللص خُلّبيًا (فشنك).

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وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأحد، قرارًا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل منزله فجرًا في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وفي أول تعليق للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على حادثة اقتحام منزلها ومقتل المهاجم بداخله، بادرت بطمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد تداول أنباء عن إصابتها من جراء الحادث، وقالت "أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شيء أن عائلتي وأولادي بخير".

ولم تتحدث نانسي عجرم كثيرا، مؤكدة أن حالتها النفسية لا تسمح لها بتقديم المزيد من التصريحات.

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