شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أغرب فساتين النجوم و النجمات فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء حفل "جولدن جلوب"، فى دورته الـ 77، حيث تحتل حفل "جولدن جلوب"، ترندات عدد كبير من الدول بما فيهم مصر، والتى تولى جوائز هذا العام اهتمام خاص بسبب حصول الممثل المصرى رامى سعيد على جائزة أفضل ممثل مساعد، الأمر الذى جعل حفل الجوائز هذا العام له مذاق خاص.

وكما هو الحال فى متابعة الجمهور للجوائز والأسماء الفائزة، يكون هناك قدر كبير من المتابعة للسجادة الحمراء، وأزياء وملابس وفساتين نجوم ونجمات الفن، حيث تكون المناسبة فرصة جيدة لهؤلاء النجوم لإستعراض آخر ما توصلت إليه الموضة وخطوط الأزياء، ويرصد ”الخليج 365” أغرب إطلالات النجوم والنجمات فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب 2020".

البداية مع الممثل بيلي بورتر والذى يثير الجدل للمرة الثانية بعد حفل الأوسكار الماضى، حيث ارتدى بدلة بيضاء تصميم أليكس فيناش المصمم في نيويورك، مع "ديل" من الريش أبيض ضخم. وقد ظهر العام الماضى فى الأوسكار ببدلة ممثالة، ولكنها كانت سوداء، ومن الأسفل تظهر وكأنها فستان.



بيلي بورتر فى حفل الأوسكار



بيلي بورتر

فيما ظهرت جوي كينج وهى ترتدى فستانا غريبا من اللونين الأبيض والأسود، من تصميم فان هيربنن ولكنه أيضا كان فستانا ملفتا، بسبب اللونين المتداخلين، وأيضا بسبب تصميم الفستان.



جوى كينج

Advertisements

أما النجمة العالمية جينيفر لوبيز فقد ظهرت فستانا، الجزء الأعلى من اللون الذهبى والأخضر، بينما بقية الفستان من اللون الأبيض، وقد كان الفستان حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.



جينيفر لوبيز

أما جودي كومر بطلة ممثل " Killing Eve"، ظهرت على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات بفستان أخضر بأكتاف "مبالغ فيها"، بحسب ما ذكر موقع cnn



جودي كومير

أما كيرى واشنطن فقد ارتدت فستان أسود مفتوحا من الأمام كاملا وحتى منطقة البطن، وقد أثار أيضا السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.



كيرى واشنطن

أما الممثل الكوميدية فيبي والر بريدج، فقد ارتدت بدلة أقرب إلى "البيجاما"، مليئة بالزخرفة، وشعر قصير، وقد فازت بأفضل ممثلة كوميدية.