شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الوزير يؤلف كتابا عن طفولته والعدوان الثلاثي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان حمدى الوزير من أجل دخول عالم الكتابة، وذلك عن طريق كتاب جديد ينشغل بتأليفه منذ فترة وفقًا لتصريحاته لـ"الخليج 365" حيث أكد أنه يعكف على مشروع يعود به إلى طفولته الذي عاشها في بورسعيد، ويحكي فيه عما قابله هو وأبناء جيله من صعوبات في سن صغيرة حين اصطدموا بواحدة من أبرز المعارك في تاريخ المدينة الباسلة تتمثل في ملحمة العدوان الثلاثي.

حمدي الوزير الذي لا يزال البعض يحصره في صورة أدوار المتحرش بسبب نجاحه في لعب تلك الشخصية منذ سنوات طويلة بأفلام مثل "المغتصبون" و"قبضة الهلالي"، أكد أنه عاش طفولة صعبة هو وكل أهالي بورسعيد حين اصطدموا بضربات وقصف العدوان الثلاثي عام 1956 علي المدينة الباسلة، وهو وقتها في الصف الثاني الابتدائي.. وأضاف أنه لا يزال حتى الآن يتذكر مشهد بيته وهو عائد من المدرسة بعدما تعرض للقصف مثل أغلب المنازل.

على جانب آخر بدأ الفنان حمدي الوزير مطلع هذا الأسبوع تصوير مشاهده في مسلسل "سيف الله" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف ويجسد فيه شخصية القائد المسلم الشهير خالد بن الوليد، في عمل من انتاج شركة سينرجى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويلعب حمدي الوزير خلال أحداث المسلسل دور قائد ممن قادوا موجة الردة التي ضربت بلاد الحجاز بعد وفاة الرسول ليحارب الخليفة أبي بكر الصديق قبل أن يتوب عما فعله ثم ينضم تحت لواء المسلمين مرة أخري ويحارب في صفوفهم.

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ويشارك فى مسلسل "سيف الله" كلاً من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، يوسف شعبان، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلاً، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.