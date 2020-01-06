شكرا لقرائتكم خبر عن رامى يوسف يتصدر ترند تويتر بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل فى جوائز جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم العالمى رامى يوسف، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حصوله على جائزة جولدن جلوب 2020، بأفضل أداء لممثل بمسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق الفنان العالمي رامي يوسف أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020، قائلا بالعربية، "الله اكبر"، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب 2020.

وحرص المشاركون فى هاشتاج رامى يوسف على الإشادة بفوز النجم العالمى رامى يوسف، حيث قال أحد المغردين "عاش يا بطل مصر العالمى، مبروك يا نجم النجوم"، وأضافت مغردة أخرى: "ايه الفرحة دى طلعتلنا منين أنت كمان.. ألف مبروك وافتح القوس يا ابنى واكتب رامى يوسف.. الله أكبر عليك".









Advertisements





وحضر حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.