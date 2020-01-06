شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى رامى يوسف أفضل ممثل.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2020..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للجوائز، حيث فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي.

فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة.

المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act.

براد بيت يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي عن Once Upon a Time in Hollywood.

أوليفيا كولمان تحصد جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي عن أدائها لدور الملكة إلزابيث في مسلسل TheCrown.

رينيه زيلويجر تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما Judy.

ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي لـ براين كوكس عن عمل Succession.

مسلسل Chernobyl يحصد جائزة أفضل مسلسل قصير أو عمل تلفزيوني.

توم هانكس يحصد جائزة Cecil B. deMille الشرفية عن مجمل مسيرته الفنية على مدى 40 عاماً من العمل في هوليود.

Advertisements

"1917" يفوز بجائزة أفضل فيلم درامي فى جوائز جولدن جلوب.

فاز الممثل خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره وأدائه في فيلم الجوكر.

أفضل فيلم كوميدي - غنائي تذهب لـ Once Upon a Time in Hollywood، و وأفضل ممثل في فيلم كوميدي - غنائي هو تارون إيجرتون في Rocketman .

وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي -لورا ديرن في Marriage Story، وفيما فاز فيلم صور Missing Link كأفضل فيلم صور متحركة، وواصل وانس ابون ايه تايم.إن حصد الجوائز في جولدن جلوب ليفوز بأفضل سيناريو ضمن جوائز جولدن جلوب.

فليباج يفوز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي/غنائي، ضمن حفل توزيع الجوائز، وأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي/غنائي هي فيبي والر-بريدج، وأما أما جائزة أفضل مخرج ففاز بها سام منديس عن فيلم (1917)، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي/غنائي كنت لـ أوكوافينا (ذي فارويل) .