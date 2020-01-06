شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم بصحبة توم هانكس وجايسون موموا بحفل جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل الجولدن جلوب في دورته الـ 77 حضورا مصريا قويا، بداية من رامي مالك الذي شارك في تقديم جوائز الحفل مرورا بالنجم رامي يوسف والذي فاز بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل رامي، إضافة إلي تواجد النجم المصري محمد كريم والذي حضر الحفل بصحبة نجوم هوليوود وجمعته الصور بالنجوم توم هانكس وكريس إيفانز والإعلامية المكرمة بالحفل ألين دي جينيريس وجايسون موموا والذي من المتوقع أن يجمعه عمل قريبا مع محمد كريم، ويعتبر كريم هو النجم العربي الوحيد الذي كان له تواجد في حفل الجولدن جلوب.

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يستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج ، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرا لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضور محمد كريم، وحقق نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن حفل توزيع جولدن جلوب 2020 شهد حضور كل من كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، وجينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.