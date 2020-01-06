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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:
بعد أشهر من الجدل، أعلنت الفنانة السورية أصالة، اليوم، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان.
وكتبت أصالة على حسابها الرسمي على انستجرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".
وتابعت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدر".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلن انفصالها عن زوجها: "لن يثنيني هم على إتمام عملي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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