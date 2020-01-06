بعد إعلانها استئصال الرحم.. من هي صفاء سلطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة صفاء سلطان، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" تعليقًا على حالتها الصحية بعد استئصال الرحم، وكتبت: "شكرًا من كل قلبي لكل ‏حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي أنا ماحبيت أشغل بالكن حاليًا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير، وأنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر ‏بحبكن كتير".‏

ونرصد في هذا التقرير معلومات عن الفنانة صفاء سلطان..

1- ولدت في العاصمة الأردنية عمان في 15 مارس 1980.

2- نشأت في عائلة من أب أردني وأم سورية، وتعود جذورها إلى مدينة جنين الفلسطينية.

3- عشقت صفاء الفن منذ الصغر حيث أبهرت كل من حولها بأداءها وتمكنها من تقليد الفنانين.

4- ربما بسبب قدرتها على تقليد الفنانين، حازت على دور البطولة في مسلسل "قلبي دليلي" الذي يحكي قصة الفنانة ليلى مراد.

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5- أمضت دراستها حتى المرحلة الثانوية بين الأردن وسوريا، ثم سافرت إلى أمريكا لدراسة طب الأسنان لكنها لم تستكمل دراستها وسرعان ما عادت إلى سوريا.

6- لعبت الصدفة دورًا في مسيرة حياتها عندما شاهدها الفنان ياسر العظمة، في أحد المطاعم وهي تقلد بعض الفنانين، فعرض عليها العمل معه في مسلسل "مرايا" الذي كان أول مسلسل لها.

7- عملت بعدها في مسلسلات عديدة منها (كسر الخواطر، الولادة من الخاصرة، أنا قلبي دليلي، دكتور أمراض نسا).

8- قدمت قرابة 75 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

9- خضعت مؤخرًا لعملية استئصال الرحم تجنبًا لمشكلات صحية في المستقبل، قبل أسبوعين.‏

10- كرّمت في مهرجان الإسكندرية في دورته الماضية. ​