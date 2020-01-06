هل حدث خلاف بين مي عز الدين وزوجة تامر حسني.. الأخيرة تجيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، في تصريحات لها لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، على ما قيل حول استبعادها الفنانة مي عزالدين من بطولة فيلم زوجها الجديد.

وقالت بسمة، إنها لا تملك اختيار شخصيات بطلات أفلام تامر حسني، مضيفة أنها تتمنى النجاح لأفلامه: "إذا كانت مي عز الدين هي الفنانة المناسبة لأداء الشخصية، فمن المستحيل أن تستبدل، فأنا حريصة كل الحرص على نجاح أعمال تامر".

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وأضافت بسمة، أن الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلطوا بين فيلمه الجديد "مش أنا"، وبين الفيلم الذي من المفترض تقديمه مع مي عز الدين، وأوضحت إن فيلم تامر مع مي تم تأجيله، وهو ما جعل تامر يبدأ في تصوير فيلم آخر.

وعبرت بوسيل عن استيائها من الشائعات التي تحيط بها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تتجاهل كل الشائعات، لأن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث بدون معرفة حقيقية، لما يحدث على أرض الواقع.

يُذكر إن أحدث أفلام تامر حسني هو فيلم "الفلوس" مازال يعرض حاليًا في دور العرض، من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي ومن إخراج سعيد الماروق.