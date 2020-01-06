تراند اليوم : تعليق صادم من نانسي عجرم بعد القبض على زوجها بتهمة القتل

خرجت الفنانة نانسي عجرم عن صمتها وعلقت على القبض على زوجها بتهمة قتل شخص اقتحم فيلتها.

و توجهت نانسي عجرم بالشكر إلى كل من ساندها بعد محاولة السطو التي حدثت على فيلتها.

وأضافت: أود أن أطمئن جمهوري وكل من سأل عني .. أنا بخير والأهم أن عائلتي وأولادي بخير.

وحول القبض على زوجها بتهمة قتل اللص الذي حاول سرقة الفيلا ، قالت: بصراحة أنا لست على ما يرام حتى الآن ولا أستطيع الحديث عن الواقعة.





و لقي سوري مصرعه أثناء محاولته سرقة فيلا المطربة اللبنانية، نانسي عجرم فجر اليوم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن ملثمًا يدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، حاول سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" بمنطقة جبل لبنان فجر اليوم.

غير أنه فوجئ بالدكتور فادي الهاشم، زوج "عجرم" أثناء محاولته دخوله الفيلا لسرقتها، والذي أشهر بدوره المسدس في وجه اللص، وتبادل الاثنان إطلاق النار على إثر ذلك، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

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وحضرت عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية إلى مكان الحادث.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت المطربة اللبنانية كانت متواجدة داخل الفيلا لحظة الحادث أم لا.

وتشارك "عجرم" ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس".

