تراند اليوم : بعد طلاقها بسبب صورها العارية.. مريم سعيد تقاضي دنيا بطمة

عقب كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، الإعلامية بقناة "mbc" مريم سعيد، فقدت وظيفتها وانفصلت عن زوجها قبل يومين فقط من حفل الزفاف بسبب نشر صور عارية لها عبر حساب "حمزة مون بيبي" المتهم بفضح الفنانين، قررت "سعيد" التقدم ببلاغ ضد الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعد تورطها في القضية.
وأكدت وسائل إعلام مغربية، أن الإعلامية تقدمت بشكوى رسمية، ضد الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها، وذلك بعد التحقيق معهما لتورطهما في تسريب صور ومعلومات خاصة للحساب المذكور.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل الفنانة وشقيقتها بكفالة مالية ومنعها من مغادرة الوطن، وتحديد جلسة 10 فبراير لمحاكمتها، فيما قررت النيابة الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها، نظرًا لحبس المتهمين في القضية على ذمة التحقيقات.
وتنفي الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، تورطهم في في هذه الفضائح عبر نشر صور خاصة لمشاهير، مؤكدة أنها مستهدفة للنيل منها بسبب شهرتها.