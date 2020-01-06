تراند اليوم : شاهد.. حليمة بولند ترفض التقاط صور مع سعوديين



أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو نشرته على حسابها عبر "سناب شات"، أثناء زيارتها لمنطقة البوليفارد بالرياض، وهي ترفض التقاط صور مع السعوديين الذين كانوا حولها.

وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو برفقة عدد من البودي جارد وطلبت من الجماهير التي تجمعت حولها عدم طلبهم للتصوير معها قائلة: «لا أحد يتصور معاي».

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما فعلته الإعلامية الكويتية لا يليق ويعبر عن غرورها، رافضين تواجدها في السعودية في الوقت الذي ترفض أن تتصور معهم.

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