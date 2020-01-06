تراند اليوم : مدير أعمال نانسي عجرم يقدم رواية جديدة لحادث القتل بمنزلها .. وهكذا أصيبت

قدم جيجي لامارا - مدير أعمال نانسي عجرم - جزءًا جديدًا من رواية اقتحام فيلا المطربة اللبنانية وقيام زوجها فادي الهاشم بقتل اللص .

وقال "لامارا" في تصريحات مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية: في البداية أود طمأنة الجمهور على صحة الفنانة نانسي عجرم.

وأضاف: خلال إطلاق النار الذي تم في منزل نانسي عجرم ، تحطم الزجاج والأرضية ، وفي أعقاب ذلك كانت نانسي بالقرب من هذا الزجاج فتناثرت بعض الشظايا التي أصابتها .. لكني أقول بوضوح إن إصابتها بسيطة ولا توجد مشكلة في حالتها الصحية على الإطلاق.

وتابع: أشكر الإعلام المصري على وقفته الجادة مع نانسي عجرم وأسرتها بعد ما تعرضوا له.

