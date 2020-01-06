براد بيت يحصد جائزة غولدن غلوب

ميرنا وليد - بيروت - فاز النجم العالمي ​براد بيت​ بجائزة ​غولدن غلوب​ كأفضل ممثل في دور مساعد عن مشاركته بفيلم "ذات مرة في هوليوود".

وجسد براد بيت خلال أحداث الفيلم شخصية "كليف بوث" من إخراج كوينتين تارينتينو وهو من بطولة مارغوت روبي، ليوناردو دي كابريو وآل باتشينو.

ويشار الى أنه كان قد إنطلق حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2020، "Golden Globe Awards" لعام 2020، في دورته الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي يترقبها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار وهي حصاد عن مجمل الأعمال التي مرّت في العام الماضي 2019.

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