ميرنا وليد - بيروت - بعد الحادثة التي حصلت أمس، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أسفرت عن مقتل اللص الذي دخل اليها بهدف السرقة، تضامن عدد من الفنانين مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها الذي دافع عن عائلته بقوة ووضعاً حدًّا للسارق بهدف حماية عائلته وسددّ طلقات نارية عليه فقُتل على الفور.
وتوجهت الأنظار الى تعليق الفنان راغب علامة على الحادثة الذي دوجه الى الدولة اللبنانية بشراسة وطالبها بالوقوف الى جانب عجرم وزوجها الموقوف الى حين انتهاء التحقيقات بالقضية. وعلّق راغب قائلاً: "الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها. الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن. حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته.. من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها".
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يوجه رسالة شرسة الى الدولة اللبنانية في قضية زوج نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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