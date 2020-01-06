فيلم "1917" يحصد جائزة غولدن غلوب

ميرنا وليد - بيروت - حصد الفيلم البريطاني "1917" جائزة ​غولدن غلوب​ كأفضل فيلم درامي لعام 2019.

ويشار الى أن الفيلم من تأليف وإخراج سام ميندز ومن بطولة دين تشارلز، جورج ماكاي و تيريزا ماهوني، ويسرد قصة جنديان بريطانيان في مهمة لدخول أرض العدو، بهدف ايصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة في الداخل من السير نحو فخ مميت.

وكان إنطلق حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2020 في دورته الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار.