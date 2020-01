تراند اليوم : بالفيديو.. لحظة تسلم رامي يوسف جائزة جولدن كأحسن ممثل

تسلم الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف، اليوم الإثنين، جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل تلفزيوني عن دوره في مسلسل Ramy.

وبدأ «رامي» كلمته بعد استلام الجائزة بـ «الله أكبر» ثم توجيه الشكر لعدد من الأشخاص.

ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب Golden Globe Awards لعام 2020، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة رامي يوسف، معلنة فوزه بالجائزة وسط منافسة جمعته مع النجم مايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، وبيل هدر عن دوره في مسلسل Barry، وبن بلات عن دوره في مسلسل The Politician، وبول رود عن دوره في مسلسل Living with Yourself.