تراند اليوم : عاجل.. نقل فنانة شهيرة للمستشفي بعد احتراق شقتها

نجت الفنانة المصرية نادية سلامة من الموت بأعجوبة، بعدما نشب حريق داخل شقتها فى 6 اكتوبر، وهو ما إستدعى طلب الحماية المدنية بالجيزة والتى سيطرت على الموقف.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة المصرية، إشارة من النجدة مفادها بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران للأماكن المجاورة والسيطرة عليها وإخمادها.

وتبين من التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا في جهاز التدفئة أدي إلى انفجار الجهاز، ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل..

وقال شهود عيان ان نادية سلامة أسرعت لإنقاذ بعض المحتويات الثمينة قبل أن تلتهمها النيران مما تسبب فى إصابتها بحالة إختناق نقلت بعدها إلى المستشفى.