- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير قباطي يتعرف على عدد من الحقائق حول متحف النسيج بمصر.. صور والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
استقبل متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي،الأحد، الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحة اليمني ورئيس مجلس الترويج السياحي.
وكان في استقبال الوزير الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، حيث اصطحبه والوفد المرافق له في جولة بين معروضات المتحف.
وأبدى الوزير انبهاره بمعروضات المتحف والتي قال عنها إنها فاقت توقعاته وإنه بالفعل مصر تتمتع بمنتج حضاري هائل في مختلف المجالات.
كما تعرف الوزير على عدد من الحقائق حول متحف النسيج وكونه أثرًا معاد استخدامه، حيث كان في الأصلًا سبيلًا ومدرسة بناه محمد علي باشا وتم استغلال المبنى كمقر للمتحف.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير قباطي يتعرف على عدد من الحقائق حول متحف النسيج بمصر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.