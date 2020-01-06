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الوزير قباطي يتعرف على عدد من الحقائق حول متحف النسيج بمصر.. صور

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يناير 2020

استقبل متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي،الأحد، الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحة اليمني ورئيس مجلس الترويج السياحي.

 

وكان في استقبال الوزير الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، حيث اصطحبه والوفد المرافق له في جولة بين معروضات المتحف.

 

وأبدى الوزير انبهاره بمعروضات المتحف والتي قال عنها إنها فاقت توقعاته وإنه بالفعل مصر تتمتع بمنتج حضاري هائل في مختلف المجالات.

 

كما تعرف الوزير على عدد من الحقائق حول متحف النسيج وكونه أثرًا معاد استخدامه، حيث كان في الأصلًا سبيلًا ومدرسة بناه محمد علي باشا وتم استغلال المبنى كمقر للمتحف.

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