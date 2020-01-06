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شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل المصري رامي يوسف يفوز بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
حصد الممثل المصرى رامي يوسف، اليوم الإثنين، جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدى عن مسلسل Ramy، في حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب 2020.
ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب Golden Globe Awards لعام 2020، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة رامي يوسف، معلنة فوزه بالجائزة وسط منافسة جمعته مع النجم مايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، وبيل هدر عن دوره في مسلسل Barry، وبن بلات عن دوره في مسلسل The Politician، وبول رود عن دوره في مسلسل Living with Yourself.
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