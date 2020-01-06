زوج شيرين عبد الوهاب يحقق لها حلم حياتها

متابعة بتجــــــــرد: اقتربت النجمة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ من تحقيق حلمها الذي أفصحت عنه لزوجها ​الفنان حسام حبيب​ من فترة وهو امتلاك منزل في مانشستر.

وفي التفاصيل، فقد اتفق حسام منذ فترة مع إحدى الشركات العقارية في لندن من أجل البحث عن منزل يناسبهما وبالفعل تم العثور على منزل لائق لهما.

ويتتوجه شيرين وحسام إلى لندن خلال الفترة المقبلة من أجل الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمنزل ولكن بعد أن تنهي شيرين ارتباطاتها الفنية في القاهرة في الوقت الحالي.

على صعيد آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في تصريحات لها، عن بعض خططها لسنة 2020، وقالت أنها تحضرّ لأغنية جديدة ستكون بأهمية أغنية “مشاعر” التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.