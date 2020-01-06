حمادة هلال يطرح كليب “أووه لا لا” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أطلق الفنان المصري ​حمادة هلال​ فيديو كليب جديد تحت عنوان “أووه لا لا”.

وتم تصوير الكليب علي طريقة الأنيميشن، ويتحول في العمل حمادة هلال إلى شخصية كرتونيةوإنها المرة الأوالى التي يقوم فيها حمادة بهذه الخطوة.

الأغنية هي أول أغنية يطرحها حماقي في الـ2020، وكان قد طح العام الماضي أغنيات عديدة بينها

“اشرب شاي” و”الناس الحلوة” وغيرها.

كما شارك حمادة في دراما رمضان الماضي أيضاً من خلال مسلسل “ابن اصول” الذي لعب بطولته وشاركه فيه سوزان نجم الدين، ايتن عامر، رانيا منصور، احمد حلاوة، محمد نجاتي، كريم ابو زيد، وفاء سالم، وهو تأليف احمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.