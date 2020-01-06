شعره أبيض ووجهه متجعّد.. صورة لأحمد حلمي تحدث ضجّة على انستجرام!

متابعة بتجـــــــــرد: أثار الممثل المصري أحمد حلمي ضجة كبيرة على انستغرام بعد نشره صورة له بدا فيها متقدّماً في العمر.
وقد ظهر أحمد حلمي في الصورة بشعر أبيض ووجه متجعّد، وذلك بعدما استخدم إحدى التطبيقات، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “عجبتني”.
إشارة الى أن هذه الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين وحصدت إعجاب نحو 232 ألف شخص.
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