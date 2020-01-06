نادين نجيم تعلّق على أزمة الدولار بطريقة ساخرة!

متابعة بتجـــــــــرد: علّقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على أزمة شح الدولار في لبنان بطريقة ساخرة ومضحكة عبر حسابها على انستجرام.

وقد نشرت نادين نسيب نجيم صورة لبنجامين فرانكلين، وهو الرجل الذي تتوسط صورته الدولار الأميركي، مكتوباً عليها: “حبيبي شو كنت شوفو بشع هلق قمر يقبرني… ما بتعرف قيمة الشخص إلا لما تخسره”.

وأرفقت نادين نسيب نجيم الصورة بتعليق ساخر كتبت فيه: “تقبر عدوينك وكل مين عمل فينا هيك وفرّقنا عن بعض يا حبيبي خسارتك كبيييييرررررةةةةةة كبيرة”.

على صعيد آخر، تباشر نادين نجيم تصوير مسلسلها الرمضاني 2020 الذي يحمل عنوان “2020” خلال الأيام المقبلة وفق ما أعلنه المخرج فيليب أسمر قبل عدة أيام، وكشف عن الشخصيتين الأساسيتين في المسلسل وهما بلبل ونعيم اللذان يجسدهما بطلا المسلسل نادين نجيم وقصي خولي.

يشار إلى أن “2020” هو المسلسل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، والعمل من إنتاج “الصباح للإعلام”، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب اسمر الذي تولى أيضاً إخراج مسلسل “خمسة ونص”.