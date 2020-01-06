مع بدء عام 2020.. حلا شيحة: بيت جديد بداية جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن الفنانة حلا شيحة أرادت أن يكون عام 2020 عاماً يحمل لها الجديد في كل أمورها وهو ما دعاها إلى الانتقال من منزلها القديم الذي كانت تسكن فيه بعد طلاقها من زوجها الكندي هي وأولادها لتنتقل مع بداية العام الجديد إلى بيت جديد، وكأنها تودع كل ما هو قديم في حياتها.

ونشرت حلا عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، صورا من داخل منزلها الجديد، وكان بصحبتها في الصورة أحد أبنائها، وعلقت قائلة: “بيت جديد بداية جديدة وسلطة تونة”.

وكان اختيار الفنان تامر حسني وقع على حلا شيحة لتشاركه البطولة في فيلمه الجديد “مش أنا”، ليكون ثاني أعمالها بعد عودتها من الاعتزال حيث شاركت الفنان محمد رمضان مسلسله “زلزال” الذي عرض في موسم رمضان الدرامي الماضي.