رامي يوسف يفوز بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني في"جولدن جلوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، ليل الأحد الإثنين، بجائزة جولدن جلوب، عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي عن دوره في مسلسل "Ramy"، واحتفل قائلا بالعربية: "الله أكبر".
وشهد حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية "جولدن جلوب 2020" في نسخته الـ77، الذي أقيم على مسرح فندق "بيفرلي هيلز" في لوس أنجلوس حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم رامي مالك، كيت هارينجتون، سكاريت جوهانسون، وإيميليا كلارك.
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